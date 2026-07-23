Auxerre rappelle un ancien de Ligue 1 pour remplacer Léon

Un Léon de perdu, Nardi de retrouvé. Le gardien français de 32 ans, ancien international avec l’équipe de France Espoirs, est officiellement un joueur de l’AJ Auxerre. Le club de l’Yonne a officialisé ce jeudi l’arrivée du natif de Vesoul dans ses rangs.

Paul Nardi vient notamment pallier le départ de Donovan Leon, parti du côté de l’Arabie saoudite. Il arrive libre à Auxerre, sans contrat depuis juin dernier et son départ de Queens Park Rangers.

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Une carrière mouvementée

Pour rappel, Paul Nardi va connaître son neuvième club. Passé par Rennes, Monaco, Lorient ou encore La Gantoise, le gardien s’était récemment fait un nom du côté de Londres, jouant pas moins de 63 matchs en deux saisons avec QPR.

En signe d’une carrière peu stable, il avait fini par perdre sa place de titulaire indiscutable dans le onze de Julien Stéphan au fil de la saison dernière. À Auxerre, il entrera directement en concurrence avec Mamadou Diop pour espérer s’installer dans l’équipe type de Will Still.

Le duo Léon/De Percin va nous manquer.

Auxerre perd son gardien