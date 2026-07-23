S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Auxerre rappelle un ancien de Ligue 1 pour remplacer Léon

ABS
Réactions
Auxerre rappelle un ancien de Ligue 1 pour remplacer Léon

Un Léon de perdu, Nardi de retrouvé. Le gardien français de 32 ans, ancien international avec l’équipe de France Espoirs, est officiellement un joueur de l’AJ Auxerre. Le club de l’Yonne a officialisé ce jeudi l’arrivée du natif de Vesoul dans ses rangs.

Paul Nardi vient notamment pallier le départ de Donovan Leon, parti du côté de l’Arabie saoudite. Il arrive libre à Auxerre, sans contrat depuis juin dernier et son départ de Queens Park Rangers.

Embed t.co

Une carrière mouvementée

Pour rappel, Paul Nardi va connaître son neuvième club. Passé par Rennes, Monaco, Lorient ou encore La Gantoise, le gardien s’était récemment fait un nom du côté de Londres, jouant pas moins de 63 matchs en deux saisons avec QPR.

En signe d’une carrière peu stable, il avait fini par perdre sa place de titulaire indiscutable dans le onze de Julien Stéphan au fil de la saison dernière. À Auxerre, il entrera directement en concurrence avec Mamadou Diop pour espérer s’installer dans l’équipe type de Will Still.

Le duo Léon/De Percin va nous manquer.

Auxerre perd son gardien

ABS

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Boutique SO - Maillots

Coffret collector maillot « Maradona Napoli »

à partir de 89€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.