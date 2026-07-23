Après un transfert avorté à Strasbourg, un défenseur recruté pour 20 millions

Décidement, c’est pas la lune de miel entre le Sporting et Strasbourg… Trois jours après avoir démonté les Alsaciens 7-0, le club portugais a encore pris le dessus sur le Racing en recrutant Ibrahima Ba, longtemps annoncé en Alsace.

Visiblement, la visite médicale ratée du Portugais à Strasbourg n’a pas dû alerter plus que cela l’organigramme du club portugais, étant donné que Ba devrait s’engager en provenance de Famalicão contre 20 millions d’euros avec le Sporting, comme l’a révélé Record.

Un imbroglio autour d’un genou ?

Ba ne rejoindra donc pas en Alsace son ancien coach, Hugo Oliveira. Selon L’Équipe, le défenseur a bien réussi sa visite médicale avec les Lions. Blessé au genou en fin de saison dernière, le Portugais aurait passé de nombreuses IRM et de nombreux tests pour valider son arrivée au Sporting. Les médecins du club n’auraient rien relevé de rédhibitoire.

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Strasbourg mange un 7-0 en amical