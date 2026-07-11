Strasbourg a choisi son nouvel entraîneur

La valse des entraîneurs se poursuit en Ligue 1. Après l’arrivée de Liam Rosenior au Paris FC, Strasbourg devrait présenter son nouvel entraîneur dans les prochains jours. D’après les informations de L’Équipe, le Racing a jeté son dévolu sur Hugo Oliveira. Le coach de Famalicao, cinquième du championnat portugais cette saison, a été préféré à Wilfried Nancy et devrait remplacer Gary O’Neil, parti à Ipswich après une demi-saison dans le Bas-Rhin.

Un transfert à 2 millions d’euros

Pour s’attacher les services d’Hugo Oliviera, encore sous contrat avec son club, Strasbourg va débourser plus de deux millions d’euros à Famalicao. L’ancien adjoint de Marco Silva à Fulham, Everton, Watford et Hull City arrivera en Alsace dimanche avant de diriger sa première séance d’entraînement ce lundi. Le technicien de 47 ans avait aussi été entraîneur des gardiens au Benfica.

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