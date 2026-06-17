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Emanuel Emegha annonce son départ de Strasbourg

MJ
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Emanuel Emegha annonce son départ de Strasbourg

L’annonce la moins surprenante de la décennie. Après trois saisons sous les couleurs du Racing, Emanuel Emegha va quitter l’Alsace pour rejoindre Chelsea, un transfert déjà officialisé depuis plusieurs mois mais qui deviendra effectif cet été.

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Arrivé en Alsace en 2023, l’attaquant néerlandais aura connu un passage assez contrasté. Une première saison à huit buts en Ligue 1, puis une deuxième beaucoup plus solide avec 14 buts en 27 matchs. La dernière, en revanche, a été bien plus compliquée, avec seulement dix matchs de championnat disputés, la faute à une déchirure des fibres musculaires et à une blessure à la cuisse qui l’ont tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Direction Chelsea

Sans surprise, l’international néerlandais va donc quitter le centre de post-formation grandeur nature de Chelsea pour rejoindre l’équipe A. Une tâche difficile l’attend, lui qui va devoir s’imposer et convaincre Xabi Alonso après une saison presque blanche.

Reste à voir s’il enlèvera ses lunettes quand il faudra s’expliquer avec les supporters de Chelsea.

Un élément clef de Strasbourg quitte le club, Wikipédia l’annonce déjà à Chelsea

MJ

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