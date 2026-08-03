Une alliance prête à tout pour renverser Infantino ?

Qui aurait parié qu’un jour l’UEFA ferait un jour partie des non-alignés ? C’est pourtant une tendance crédible si Gianni Infantino venait à être réélu à la tête de la FIFA en mars prochain, tout comme la rumeur qui s’ébruite selon laquelle une autre Coupe du monde pourrait être créée par les confédérations en opposition à la gestion de l’instance mondiale du foot. Une sorte de Super Ligue des sélections nationales, mais cette fois dans le camp du bien.

« Paralyser la FIFA »

Ce lundi, le Times rapporte qu’une alliance se serait formée entre les opposants d’Infantino, à savoir l’UEFA, la Concacaf et l’AFC asiatique et que celle-ci aurait pour clair objectif de « paralyser la FIFA » pour renverser le Suisse. Cela pourrait aller jusqu’à la création de leurs propres compétitions internationales, et donc d’une Coupe du monde à part.

Des bruits de couloir qui vont dans le sens des récentes sorties de l’UEFA, d’abord fermement opposé au projet de l’ouverture de l’organisation du Mondial à des capitaux privés et même disposé à l’emmener sur le terrain juridique. De son côté, Infantino, qui trouve son réconfort dans l’administration Trump, a fait marche arrière d’un projet qui semble le fragiliser de plus en plus dans un siège encore très douillet il y a peu de temps.

Nous ne sommes qu’au début d’une longue saga…

Infantino compte sur le soutien de l'administration Trump pour se faire réélire