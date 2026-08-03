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Monaco connaît ses deux adversaires potentiels en barrage de Ligue Conférence

MJ
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Monaco connaît ses deux adversaires potentiels en barrage de Ligue Conférence

Un déplacement en Hongrie ou en Pologne ? Pour rejoindre la phase de ligue de la Ligue Conférence, l’AS Monaco devra éliminer Ferencváros ou le Górnik Zabrze en barrages. Les deux clubs s’affronteront au troisième tour préliminaire de Ligue Europa, et celui qui s’inclinera sera reversé en Ligue Conférence pour défier les Monégasques. Le match aller se disputera à l’extérieur le 20 août, avant le retour à Louis-II une semaine plus tard.

Retrouvailles ou première fois

Face à Ferencváros, l’ASM retrouverait une vieille connaissance. Les deux équipes s’étaient déjà croisées en phase de groupes de Ligue Europa en 2022, avec une défaite monégasque à domicile (0-1), puis un match nul en Hongrie (1-1). Un duel contre Górnik Zabrze constituerait en revanche une première dans l’histoire du club de la Principauté. Seul représentant français engagé dans la compétition, Monaco pourrait également devenir le premier club français à la remporter (tout le monde a le droit de rêver). Mais d’abord, il ne faudra pas sous-estimer l’équipe qui tombera de Ligue Europa.

Monaco connaît son programme : attendre un perdant, puis éviter de l’imiter.

All-in sur Abline : l'énième pari de Monaco en attaque

MJ

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