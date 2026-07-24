Ces jeunes joueurs de Ligue 1 à peine connus recrutés à prix d’or

Le Monégasque Aladji Bamba, 10 titularisations en Ligue 1, devrait signer à Newcastle dans les prochaines heures contre un chèque de plus de 40 millions d’euros. Il n’est pas le premier ni le dernier jeune talent du championnat de France à peine connu à être l’objet d’un gros transfert.

→ Aladji Bamba

De Monaco à Newcastle, 41,5 millions d’euros

C’est le petit dernier de la liste et le montant fait tousser. Dans le foot de 2026, 18 matchs en Ligue 1 dont 10 titularisations, ça se monnaie 41,5 patates. Le milieu de terrain de Monaco Aladji Bamba s’est envolé outre-Manche pour parapher son contrat de cinq ans avec Newcastle, alors que la plupart des suiveurs de la Ligue 1 ne le connaissent que de nom, voire pas du tout. À 20 piges, le Franco-Guinéen, formé sur le Rocher, a vu son nom inscrit sur une feuille de match professionnel de façon régulière depuis le 3 janvier face à Lyon, où il n’était même pas entré en jeu. Pas de quoi effrayer ces riches anglais.

→ Mathys Tel

De Rennes au Bayern Munich, 28,5 millions d’euros

Refuser le Bayern à 17 ans, c’est comme dire non à un granité sous la canicule : mission impossible. Zéro titularisation et 50 minutes en Ligue 1 ont pourtant suffi pour faire tourner la tête du géant allemand qui a mis 28,5 bâtons (bonus compris) sur la table lors du mercato 2022-2023 pour arracher ce phénomène du nom de Mathys Tel, sorti du centre de formation rennais. Comme souvent, le prix ne garantit rien : seize buts en 83 matchs plus tard, direction un prêt à Tottenham en 2024-2025, puis un engagement définitif la saison suivante. Sans grand éclat non plus.

→ Jaydee Canvot

De Toulouse à Crystal Palace, 27 millions d’euros

Difficile d’échapper aux serres de l’aigle anglais. Quand 27 millions atterrissent sur la table pour un gamin de 19 ans, le Téfécé n’a d’autre choix que de céder face à Crystal Palace. Transféré l’été dernier, Jaydee Canvot sortait tout juste d’une première demi-saison sous les ordres de Carlos Martinez Novell, avec une vingtaine de matchs chez les grands. Depuis, le défenseur central s’est imposé chez les Eagles, enchaînant onze titularisations sur les douze dernières journées de Premier League. L’expression Farmers League n’a jamais autant fait sens.

→ Mathis Amougou

De Saint-Étienne à Chelsea, 15 millions d’euros

Des Verts aux Blues. Avec 17 matchs de Ligue 1 dans les jambes à Saint-Étienne, Mathis Amougou débarque à Chelsea contre 15 millions dès la mi-saison 2024-2025. À seulement 19 balais, le milieu s’était fait une place dans l’entrejeu stéphanois, en pleine saison catastrophe. Problème : la marche londonienne était sans doute trop haute pour le petit crack, qui n’aura disputé que 22 minutes outre-Manche. Direction Strasbourg, le petit frère de Chelsea, pour une saison en dents de scie une nouvelle fois.

→ Saïmon Bouabré

De Monaco à Neom SC, 10 millions d’euros

Même les pays du Golfe viennent désormais chiper nos pépites. Marseille et le Paris FC étaient à l’affût la saison dernière pour récupérer le jeune Monégasque Saïmon Bouabré, alors âgé de 19 printemps. Sauf que l’Arabie saoudite a mis le paquet : l’offre du Neom SC a fait mouche, et Monaco empoche 10 pétards pour un joueur qui n’aura foulé la pelouse qu’à cinq reprises. Après une demi-saison sous Christophe Galtier aux côtés de Lacazette, l’ex-capitaine des Bleus U16 et U17 a rejoint Al-Hilal, où une blessure à la cuisse a écourté sa fin de saison. Le foot peut attendre.

→ El Chadaille Bitshiabu

Du PSG au RB Leipzig, 15 millions d’euros

Tout le monde ne peut pas avoir la carrière de Zaïre-Emery, alors les Titis s’exportent. Coincé derrière Marquinhos, Milan Škriniar, Presnel Kimpembe et Danilo Pereira lors de la saison 2023-2024, El Chadaille Bitshiabu se dit alors que se faire une place au PSG relèverait du parcours du combattant. Il a donc suivi la route de Christopher Nkunku direction Leipzig. Après 19 matchs joués, il rapporte une quinzaine de millions à son club formateur. Depuis son arrivée outre-Rhin, le défenseur peine encore à s’imposer comme titulaire dans la galaxie Red Bull. Un envol qui ne lui a pas donné des ailes.

→ Brian Madjo

Du FC Metz à Aston Villa, 12 millions d’euros

Le jour de leurs 17 ans, certains soufflent des bougies, Brian Madjo en a surtout profité pour faire gonfler les caisses du FC Metz. En janvier dernier, Aston Villa a posé 12 millions d’euros sur un attaquant qui n’avait disputé que 157 minutes en Ligue 1. Un pari à huit chiffres pour le colosse anglo-luxembourgeois d’1,93 mètre, lancé dans le grand bain à seulement 16 ans et devenu le plus jeune Messin à débuter en championnat. Petit problème : la FIFA a empêché les Villans de l’enregistrer à cause des règles sur les transferts internationaux de mineurs. En attendant le verdict du TAS, Madjo a planté un doublé en amical face à Walsall. Livraison retardée.

→ Darryl Bakola

De l’OM à Sassuolo, 10 millions d’euros

Qui a dit que Marseille ne savait pas vendre ? Darryl Bakola reste l’un des vrais mystères de la saison olympienne. Neuf bouts de match, puis soudain une titularisation convaincante en Ligue des champions face à Newcastle (2-1), passe décisive en prime. Un mois et demi plus tard, le milieu de 18 ans portait déjà les couleurs de Sassuolo, l’OM ayant accepté une offre d’environ 10 patates pour son joueur post-formé à la Commanderie. Ce n’est guère mieux en Serie A : depuis son arrivée en Italie, freiné par une blessure au genou, il n’aura été titulaire qu’une seule fois sur 124 minutes disputées. Fuir un OM en crise ou ne pas jouer en Italie ? Vous avez deux heures.

→ Carlos Baleba

De Lille à Brighton, 30 millions d’euros

Voilà peut-être celui qui s’en sort le mieux. Comme les autres, Carlos Baleba n’a pas eu besoin de se faire prier pour attirer les projecteurs anglais. Le Brighton de De Zerbi dégaine 30 barres pour un milieu de tout juste 19 ans, fort de 23 matchs avec le LOSC. Après une première saison convaincante, le Camerounais est devenu une valeur sûre des Seagulls lors de la deuxième en remplaçant Moisés Caicedo avec brio, au point d’attiser les convoitises des cadors de Premier League, Manchester United en tête, d’après les dernières rumeurs. Ticket gagnant.

Le sacre de Lens fait des heureux