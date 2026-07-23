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Modrić ne prend pas sa retraite

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Modrić ne prend pas sa retraite

Faire durer le plaisir. En fin de contrat depuis le 30 juin, Luka Modrić a pris une décision sur son avenir. Le milieu croate de 40 ans a décidé de prolonger son aventure avec les Rossoneri en signant ce jeudi une prolongation d’une année de contrat. L’ancien joueur du Real Madrid conservera son numéro 14 avec le club lombard et gagnera 3,5 millions d’euros net par saison, soit le même salaire que lors de la saison précédente selon la Gazzetta dello Sport.

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Un nouvel entraîneur

Lors de son premier exercice sous les couleurs milanaises, le capitaine des Vatreni avait joué 37 matchs et grandement participé à la qualification des Rossoneri pour la Ligue Europa. S’il était sous les ordres de Massimiliano Allegri, le Ballon d’or 2018 sera dirigé cette saison par Rúben Amorim, l’ancien entraîneur de Manchester United.

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TM

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