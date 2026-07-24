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Olise joue en chaussettes avec des inconnus à New York

MJ
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Olise joue en chaussettes avec des inconnus à New York

Il y en a qui profitent de leurs vacances pour ne plus toucher un ballon pendant plusieurs semaines. Michael Olise n’en fait visiblement pas partie. Resté aux États-Unis après la Coupe du monde et la défaite des Bleus face à l’Angleterre lors du match pour la troisième place, l’ailier du Bayern Munich a participé à une rencontre improvisée avec des amateurs à New York.

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Même en chaussettes

Vêtu d’un tee-shirt orange et d’un pantalon à damier, le meilleur passeur du Mondial a surtout décidé de jouer sans chaussures. « Il nous bat même en chaussettes », a publié GoodRec Sports, l’application qui organisait ce match entre inconnus.

Les participants ont ensuite pris une photo avec l’international français, histoire de prouver que leur adversaire du jour n’était pas seulement très fort pour un joueur du dimanche.

Peut-être meilleur à la finition en chaussettes qu’en crampons. Dommage que les Bleus ne l’aient pas su plus tôt.

La ministre ouverte à un Mondial organisé par la France et l’Allemagne

MJ

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