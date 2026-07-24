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  • Espagne-Argentine (1-0, AP)

Luis de la Fuente fustige le comportement des Argentins

TM
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Luis de la Fuente fustige le comportement des Argentins

Les termes. Invité sur un plateau de la chaîne de télévision TVE suite à la victoire de l’Espagne en finale face à l’Argentine (1-0, AP), le sélectionneur de la Roja, Luis de la Fuente, n’a pas pris de pincettes pour parler du comportement de ses adversaires. 

Pour rappel, que ce soit pendant la rencontre ou au coup de sifflet final, plusieurs échauffourées ont éclaté, à l’image du plaquage de Leandro Paredes sur Gavi.

« C’est intolérable, inacceptable »

« Sur le moment, je ne m’en suis pas rendu compte, j’étais en train de célébrer, a raconté de la Fuente, qui a salué le sang-froid de ses joueurs. Mais quoi qu’il en soit, c’est intolérable, inacceptable. On ne doit pas l’accepter. Des joueurs de ce niveau, qui ont un excellent entraîneur, ont dû se sentir aussi mal que nous en voyant ces réactions. C’est inadmissible. » La FIFA a, de son côté, ouvert une enquête pour faire la lumière sur ces incidents.

Spoiler : Paredes ne sera pas inquiété.

Luis de la Fuente revient sur la stratégie adoptée par l’Argentine en finale

TM

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