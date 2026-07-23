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Le bus de supporters d’une équipe argentine ciblé par des tirs d’arme à feu

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Le bus de supporters d’une équipe argentine ciblé par des tirs d’arme à feu

De retour d’Uruguay, où ils assistaient au barrage aller d’accession aux huitièmes de finale de Copa Sudaméricana contre le Nacional de Montevideo (victoire 0-3), les supporters du Club Atlético Tigre ont connu une fin de soirée mouvementée ce mercredi. Leur bus a en effet été la cible d’une dizaine de tirs par arme à feu sur la route de Buenos Aires, ayant brisé plusieurs vitres sans, heureusement, faire de blessé grave (seul un supporter a été transporté à l’hôpital pour une blessure à la main)

Les tirs se sont produits à l’intersection de la Route 1 et de l’avenue Cibils, en périphérie de Montevideo. Aucune revendication n’a été signalée et aucun motif n’est pour le moment mis en lumière. D’après Martín Suárez, président de Tigre, le bus était pourtant escorté par la police et les tirs seraient venus d’une moto. Un autre bus a été affrété pour transporter les supporters jusqu’en Argentine.

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