L'Argentine bientôt exclue des Coupes du monde ?

Bon, on va se calmer un peu. Quelques jours après la victoire de l’Espagne face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde (1-0), une pétition improbable a émergé sur les internets. Nommée « Argentina Out », l’objectif de celle-ci est tout simplement d’exclure l’Argentine des prochaines Coupes du monde. La conséquence du favoritisme supposé dont bénéficierait l’Albiceleste sur les derniers Mondiaux.

Une pétition proche du record

Signée par des internautes de près de 170 pays, la pétition a réuni 23 316 108 signatures en moins d’une semaine (l’objectif initial étant de cinq millions de signatures). Ce nombre impressionnant est d’ailleurs proche du record – toutes pétitions confondues – de 24 319 181 signatures (provenant de 160 pays), obtenu par la pétition « Jubilee 200 » lancée en 1997 pour annuler les dettes économiques des pays les plus démunis.

La pétition ne devrait concerner que Leandro Paredes.

63 millions d’Américains devant Espagne-Argentine