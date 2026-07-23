Un coup dur pour Rodri ?

Vinícius n’a qu’a bien se tenir.

Après son titre de champion du monde brillement obtenu avec l’Espagne, Rodri va subir, selon The Athletic, une importe opération du dos. Aucune date de retour n’a encore été prévue par l’entourage du joueur espagnol. Un nouveau coup dur donc pour Rodri, qui avait déjà subi plusieurs pépins en début de saison dernière.

Son arrivée à Madrid retardée ?

Alors que le meilleur joueur de la Coupe du monde serait sur le point de rejoindre le Real Madrid, on pourra observer dans ces prochains jours le comportement du club madrilène. Car si l’arrivée de Rodri en Espagne semble actée, les Merengues pourraient attendre quelques mois avant de voir jouer leur potentielle recrue. L’institut parisien du dos parle d’un temps d’attente de 6 semaines à 3 mois pour une opération dans la zone.

Au moins, son excuse aura bon dos.

Comment jouer les équipes injouables comme l’Espagne et le PSG ?