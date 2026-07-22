Lamine Yamal provoque une rupture de stock de caleçons

Poule aux œufs d’or. Le prodige de Barcelone Lamine Yamal a pris l’habitude de se montrer le short baissé, laissant son caleçon apparent, notamment lors de la finale de la Coupe du monde face à l’Argentine (1-0, AP) et pendant les célébrations du titre en Espagne. Une attitude pointée du doigt par certains mais qui a surtout été très bénéfique à 6PM, une boutique en ligne allemande de sous-vêtements. À la suite de la deuxième étoile de l’Espagne, nombre de ses fans se sont arraché le produit, provoquant une rupture de stock selon SportBild.

Réapprovisionnement à venir

Surfant sur la vague, la marque, créée en 2016 et qui compte désormais plus de 483 000 abonnés sur Instagram, a posté plusieurs photos du champion du monde, caleçon visible, tout en y inscrivant : « On ne dit pas que ça aide à marquer plus de buts, mais félicitations à Lamine Yamal pour avoir remporté la Coupe du monde 2026. »

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Le créateur de 6PM, Achraf Ait Bouzalim, a d’ailleurs annoncé sur sa page personnelle un réapprovisionnement massif de ses stocks de caleçons, vendus au prix de 30 euros le lot de deux, ce qui explique sûrement l’engouement soudain.

Champion du monde du caleçon.

63 millions d’Américains devant Espagne-Argentine