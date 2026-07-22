S’abonner au mag
  • France
  • Girondins de Bordeaux

Le recours de la dernière chance pour les Girondins de Bordeaux

NB
13 Réactions
Le recours de la dernière chance pour les Girondins de Bordeaux

Bordeaux ne boit pas encore la tasse (enfin si, mais bon…). À la suite de leur exclusion des compétitions nationales, les Girondins vont saisir le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) pour y déposer un dernier recours après des échanges entre le tribunal de commerce et le fonds d’investissement Sparta Capital, a annoncé le club ce mercredi.

Embed t.co

Près de 10 millions d’euros à trouver

Ce dernier doit réunir 9 à 10 millions d’euros pour assurer les coûts de la saison à venir et espérer convaincre le CNOSF, qui s’exprimera la semaine suivant le dépôt de ce vendredi, selon Sud-Ouest. En cas d’avis positif, la FFF aura la possibilité de réintégrer les Girondins de Bordeaux au sein des compétitions nationales.

Et dire qu’ils étaient passés de National 2 à National 1 sans monter.

Les Girondins de Bordeaux, le calice jusqu’à l’agonie

NB

Commentaires

Les membres ont posté 13 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Boutique SO - Livres

Livre "Zidane : roulette, tonsure et première étoile"

à partir de 29.90€



C'est une putain de bonne question !

Avez-vous aimé cette Coupe du monde 2026 ?

Oui
Non
Fin Dans 20h
175
97

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.