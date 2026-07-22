Le recours de la dernière chance pour les Girondins de Bordeaux

Bordeaux ne boit pas encore la tasse (enfin si, mais bon…). À la suite de leur exclusion des compétitions nationales, les Girondins vont saisir le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) pour y déposer un dernier recours après des échanges entre le tribunal de commerce et le fonds d’investissement Sparta Capital, a annoncé le club ce mercredi.

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Près de 10 millions d’euros à trouver

Ce dernier doit réunir 9 à 10 millions d’euros pour assurer les coûts de la saison à venir et espérer convaincre le CNOSF, qui s’exprimera la semaine suivant le dépôt de ce vendredi, selon Sud-Ouest. En cas d’avis positif, la FFF aura la possibilité de réintégrer les Girondins de Bordeaux au sein des compétitions nationales.

Et dire qu’ils étaient passés de National 2 à National 1 sans monter.

Les Girondins de Bordeaux, le calice jusqu’à l’agonie