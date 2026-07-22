Des nouvelles pas rassurantes pour Ekitiké

Prendre son mal en patience. Actuellement en stage de présaison à Chicago (États-Unis), Andoni Iraola a fait un point mardi sur les joueurs blessés de son effectif en conférence de presse. L’entraîneur espagnol a donné des nouvelles de Hugo Ekitiké, et elles ne sont pas très rassurantes.

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« Actuellement, nous avons différentes situations en ce qui concerne les blessures. Les joueurs que vous avez mentionnés sont gravement blessés. Conor (Bradley), Hugo (Ekitiké) et Giovanni (Leoni) sont encore loin d’être rétablis, leur convalescence durera plusieurs mois. »

Pour rappel, l’attaquant des Reds était sorti en pleurs sur civière à la 28e minute du match retour entre Liverpool et le PSG en quarts de finale de la Ligue des champions en avril dernier. Des examens ont ensuite révélé que l’ancien joueur du PSG était victime d’une rupture du tendon d’Achille, mettant fin à son rêve de participer à la Coupe du monde 2026.

Une épreuve à traverser.

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