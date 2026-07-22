Un concurrent sérieux face au PSG pour Maghnes Akliouche ?

Campos est red de rage. Convoité par le PSG, avec qui un accord sur 5 ans aurait déjà été trouvé, Maghnes Akliouche voit son dossier être en stand-by du côté de la capitale après que les dirigeants monégasques ont refusé la dernière offre parisienne à hauteur de 40 barres selon Sky Sport. Une transaction qui prend du temps à se réaliser, au point que d’autres concurrents sont entrés dans la course pour enrôler le joueur de 24 balais.

Iraola veut un attaquant

D’après le média anglais, Liverpool serait également intéressé par l’ailier des Bleus présent lors de la Coupe du monde pour renforcer son attaque. Andoni Iraola, nouveau coach des Reds, a même précisé que le club avait « absolument besoin d’un ailier » pour pallier le départ de Mohamed Salah, lors de sa dernière conférence de presse.

Alors, la Mersey ou la Seine ?

Des nouvelles pas rassurantes pour Ekitiké