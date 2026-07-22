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Un Argentin de retour à l’entraînement deux jours après la finale

EM
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Un Argentin de retour à l’entraînement deux jours après la finale

Déjà de retour au combat. Deux jours après sa défaite en finale de la Coupe du monde contre l’Espagne (1-0 A.P.) qui a privé l’Argentine d’une quatrième étoile, Leandro Paredes est déjà de retour à l’entraînement avec son club de Boca Juniors. Le milieu de terrain de 32 ans a décidé de ne pas prendre de vacances malgré six semaines de compétition intense avec l’Albiceleste au cours desquelles il aurait disputé trois rencontres avec une côte fissurée.

Un barrage de coupe en ligne de mire

Sur les réseaux sociaux du club de Buenos Aires, l’ancien Parisien apparaît le sourire aux lèvres malgré la déception vécue quarante-huit heures plus tôt. Au programme : haltères, renforcement musculaire et ballon avec tout l’effectif de Boca qui retrouvera la compétition dès ce vendredi face au club chilien d’O’Higgins en barrages de la Coupe sud-américaine.

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Blessure assurée au mois d’octobre.

Gustavo Alfaro, un drôle de numéro

EM

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