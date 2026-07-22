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James Rodríguez est un joueur à prendre

EM
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James Rodríguez est un joueur à prendre

Et ça continue, encore et encore. James Rodríguez avait posé ses valises il y a six mois en MLS du côté du Minnesota United. Clap de fin, rideau, le milieu colombien plie déjà bagages après huit petites rencontres disputées avec l’équipe de Minneapolis.

Le club de la conférence ouest n’a pas souhaité activer l’option prolongeant son contrat jusqu’en décembre. C’est d’ailleurs le club lui-même qui a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux avec un poli « Merci pour tout, James ».

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Huit clubs en sept ans

En bon nomade, James Rodríguez ne tient pas en place. Depuis son passage au Bayern Munich entre 2017 et 2019, le Colombien n’est jamais resté plus d’une saison dans un club et a donc enchaîné huit clubs en sept saisons (Everton, Al-Rayyan, Olympiakos, São Paulo, Rayo Vallecano, León et donc Minnesota). À moins d’une retraite à 35 berges, il devrait découvrir son 14e club depuis le début de sa carrière lors du prochain exercice.

L’histoire réclame une pige sur le Rocher.

James Rodríguez met fin aux rumeurs de retraite

EM

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