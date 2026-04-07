Des nouvelles de James Rodríguez après son hospitalisation

Échappée belle. Alors qu’il avait été hospitalisé dimanche dernier après la rencontre entre la Colombie et la France, James Rodríguez va mieux. Ce sont en tout cas les informations données par le Minnesota United FC qui a communiqué sur les soucis dont a été victime l’ancien Monégasque. Le club de Minneapolis a expliqué que le joueur « a commencé à ressentir des symptômes de déshydratation qui se sont aggravés dans les heures suivantes ».

An update regarding the health of James Rodríguez pic.twitter.com/A3RKWE21AN — Minnesota United FC (@MNUFC) April 6, 2026

Un retour à la maison

Dans la suite du communiqué publié sur les réseaux sociaux, la franchise américaine annonce que le joueur de 34 ans est rentré chez lui pour suivre une reprise progressive de l’exercice sous surveillance médicale. Le très attendu retour sur les terrains de James sera « guidé entièrement par son évolution clinique ».

À quelques semaines de la Coupe du monde, nul doute que le natif de Cúcuta en Colombie aura très envie de retrouver le ballon rond pour participer à son 3e Mondial après ceux de 2018 et 2014. Cette compétition lui réussit plutôt bien puisqu’il comptabilise 6 buts et 4 passes décisives en 8 rencontres.

On a tous besoin d’une nouvelle volée contre l’Uruguay cette année.

Une star colombienne hospitalisée après le match contre les Bleus