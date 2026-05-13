Le Mans officiellement promu en Ligue 1, direction la Ligue 3 pour Bastia

Seize ans plus tard, Le Mans retrouve la Ligue 1 ! Ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a officialisé la victoire des Manceaux face à Bastia, validant le score acquis sur le terrain samedi soir (0-2). La rencontre avait été définitivement interrompue à quelques secondes du coup de sifflet final après l’usage et les jets d’engins pyrotechniques, alors que les Sang et Or menaient 0-2. Le Mans termine dès lors la saison à la deuxième place de la Ligue 2 avec 62 points, à cinq unités de Troyes.

Seize ans plus tard, @LEMANSFC retrouve officiellement l’élite du football français 🎉 pic.twitter.com/vRUR8JTWJQ — Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) May 13, 2026

En parallèle, la relégation de Bastia en Ligue 3 est définitivement actée. La commission a également sanctionné le club corse pour le comportement de ses supporters : Bastia échappe au retrait de point, mais écope de deux matchs fermes à huis clos au stade Armand-Cesari, ainsi que d’un troisième match avec sursis.