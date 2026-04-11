Le Red Star renverse Bastia, Le Mans cale à Boulogne

DD7 > CR7. En difficulté et mené au score sur sa pelouse par Bastia, le Red Star s’en est remis à son buteur providentiel Damien Durand, auteur d’un triplé, pour s’offrir une Remontada (4-3). Un beau cadeau pour celui qui fêtait sa 200e avec un club dont il porte les couleurs depuis 2020… et qui a annoncé sa prolongation après la rencontre. Très vite devant, forts de deux buts d’avance avant la pause, les Corses ont pourtant cru pouvoir se relancer dans la course à un maintien de plus en plus hypothétique, eux qui occupent la dernière position de Ligue 2 à quatre points du barragiste, Laval. Mais c’était sans compter sans la réussite de Durand, parfaitement relayé par l’entrant Hacène Benali dans les derniers instants, à l’issue d’une action litigieuse, les Bastiais se plaignant d’une faute au départ. Quand ça ne veut pas…

Le Mans manque l’occasion de mettre la pression

Avec cet improbable succès, les Franciliens grimpent à la quatrième place et ne perdent pas l’espoir d’une montée directe. D’autant que dans le même temps, Le Mans a vu sa magnifique dynamique prendre fin à Boulogne (0-0). Après quatre victoires consécutives, les Sarthois n’ont pas su trouver la solution dans le nord et restent dans la roue de Saint-Étienne, qui accueille Dunkerque dans la soirée.

La Ligue 2 > la Ligue 1 ?

Red Star 4-3 Bastia

Buts : Durand (15e, 48e et 58e) et Benali (86e) pour le Red Star // Guevara (7e), Tomi (34e) et Lemonni (37e CSC) pour le Sporting

Boulogne 0-0 Le Mans

Les Verts encore leaders, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur