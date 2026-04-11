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Le Red Star renverse Bastia, Le Mans cale à Boulogne
DD7 > CR7. En difficulté et mené au score sur sa pelouse par Bastia, le Red Star s’en est remis à son buteur providentiel Damien Durand, auteur d’un triplé, pour s’offrir une Remontada (4-3). Un beau cadeau pour celui qui fêtait sa 200e avec un club dont il porte les couleurs depuis 2020… et qui a annoncé sa prolongation après la rencontre. Très vite devant, forts de deux buts d’avance avant la pause, les Corses ont pourtant cru pouvoir se relancer dans la course à un maintien de plus en plus hypothétique, eux qui occupent la dernière position de Ligue 2 à quatre points du barragiste, Laval. Mais c’était sans compter sans la réussite de Durand, parfaitement relayé par l’entrant Hacène Benali dans les derniers instants, à l’issue d’une action litigieuse, les Bastiais se plaignant d’une faute au départ. Quand ça ne veut pas…
[📺 LIVE] 🇫🇷 #Ligue2BKT 🎙️ Damien Durand (Red Star) : "Ce qu'on veut, c'est terminer le plus haut possible !"#beINLIGUE2 #RSFCSCB pic.twitter.com/oWDSmHX7xH— beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 11, 2026
Le Mans manque l’occasion de mettre la pression
Avec cet improbable succès, les Franciliens grimpent à la quatrième place et ne perdent pas l’espoir d’une montée directe. D’autant que dans le même temps, Le Mans a vu sa magnifique dynamique prendre fin à Boulogne (0-0). Après quatre victoires consécutives, les Sarthois n’ont pas su trouver la solution dans le nord et restent dans la roue de Saint-Étienne, qui accueille Dunkerque dans la soirée.
La Ligue 2 > la Ligue 1 ?
Red Star 4-3 Bastia
Buts : Durand (15e, 48e et 58e) et Benali (86e) pour le Red Star // Guevara (7e), Tomi (34e) et Lemonni (37e CSC) pour le Sporting
Boulogne 0-0 Le MansLes Verts encore leaders, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur
MBC