Nice menace de poursuivre la LFP si ses internationaux ratent les barrages

Il en pense quoi, Éric Ciotti ? Après une saison marquée par son incapacité à anticiper l’organisation de ses compétitions, les récents reports de Lens-PSG en attestant, la LFP fait face à une fronde de l’OGC Nice. Dernier épisode : le fait que les barrages de maintien en Ligue 1 se déroulent pendant les dates internationales.

Neuf niçois concernés

Les Aiglons, qui jouent leur survie en Ligue 1 face à Saint-Étienne mardi et vendredi prochains, ont adressé un courrier à la Ligue pour ne pas être privés de Yéhvann Diouf, Antoine Mendy, Ali Abdi, Elye Wahi et de tous ses internationaux retenus pour le prochain Mondial. En attendant l’officialisation des listes, neuf Niçois sont potentiellement concernés, ainsi qu’au moins trois stéphanois.

Comme le rapporte l’AFP, Nice a demandé à la LFP de mettre à disposition ses internationaux. Le club estime que « la concomitance entre les barrages et la fenêtre internationale FIFA était parfaitement prévisible et identifiable de longue date. » Au cas par cas, les joueurs pourraient également rejoindre leurs sélections après les barrages.

Le club niçois ajoute : « Une telle situation porte une atteinte manifeste au principe fondamental d’équité sportive qui gouverne les compétitions organisées sous l’égide de la LFP et de la FFF. […] Le club se réserve expressément le droit d’engager toute procédure utile et de saisir l’ensemble des juridictions compétentes. »

La LFP se serait bien passée de cette dernière déconvenue.

Les arbitres du barrage entre Nice et Saint-Étienne sont connus