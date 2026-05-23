Shakira remercie Mbappé

Waka waka, à l’envers, ça fait café café. La planète foot l’attendait, la planète musicale la redoutait : Shakira a enfin sorti la chanson officielle du Mondial 2026. Un pur délice auditif (chacun ses goûts !) de quatre minutes tout pile, dans lesquels la star colombienne chante en espagnol avec le chanteur nigérian Burna Boy. Devant un baobab, des buildings, mais aussi un fond vert très kitsch, le duo exhorte les artistes du futur Mondial à tout donner, parce qu’ils ne sont pas loin « d’atteindre la gloire », ont « pleuré et souffert » et « savent ce que ça représente de vivre un rêve. » Bref, c’est magnifique.

La star des clips des Coupes du monde n’oublie pas d’où elle vient, et remercie les meilleurs joueurs de la planète en ouverture du clip. On voit ainsi Kylian Mbappé, puis Harry Kane, Luis Díaz, Vinícius Júnior et d’autres avertir un à un la chanteuse : « Shakira, nous sommes prêts. » L’artiste a ensuite remercié tous les intervenants sur ses réseaux sociaux.

We’re Ready! The official video for DAI DAI, the FIFA World Cup Official 2026 song is here! ⚽️🐺 @burnaboy https://t.co/8beSisvEF2 A big thank you to Leo Messi, Mbappé, Luis Díaz, Vinícius Jr, Rodri, Takefusa Kubo, Santiago Giménez, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Christian… pic.twitter.com/vbNJY8CniO — Shakira (@shakira) May 23, 2026

Le futur hit s’achève par des paroles végédreamesques, les deux chanteurs alternant les récitations de joueurs et de pays : « Pelé Maradona Maldini Romario Cristiano Ronaldo El Pibe Iniesta Beckham y Kaka Messi Mbape Salá Brazil Uruguay Argentina Colombia US England Germany France. » Attention, l’été ne fait que commencer !

Une nouvelle preuve que Waka Waka est irremplaçable.

Patrick Vieira n’a qu’un seul regret dans sa carrière