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L’équipe de France diffusée au cinéma pendant le Mondial ?

EM
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L’équipe de France diffusée au cinéma pendant le Mondial ?

Sortez les pop-corn, le nouveau best-seller Les Bleus aux États-Unis sera bientôt disponible au cinéma (enfin presque). Invité de la matinale de France Info, ce vendredi, le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, a annoncé qu’elle était « en discussion avec des réseaux de salles de cinéma » pour diffuser gratuitement les matchs de la bande de DD à la Coupe du monde. Imaginer les arabesques de Michael Olise sur un écran géant nous donne, déjà, presque des frissons.

Contrer les prix exorbitants des billets

Pour l’instant, ce ne sont que des discussions, mais il faut saluer l’initiative. Philippe Diallo a expliqué « être conscient de la difficulté pour certains, compte tenu des budgets à tenir » de se déplacer aux États-Unis. Il a également souligné que « le football et la Coupe du monde doivent rester populaires et donc accessibles à tous ».

En plus, quand c’est gratuit, c’est toujours meilleur.

Didier Deschamps est-il un lanceur d’alerte ?

EM

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