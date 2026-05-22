L’équipe de France diffusée au cinéma pendant le Mondial ?

Sortez les pop-corn, le nouveau best-seller Les Bleus aux États-Unis sera bientôt disponible au cinéma (enfin presque). Invité de la matinale de France Info, ce vendredi, le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, a annoncé qu’elle était « en discussion avec des réseaux de salles de cinéma » pour diffuser gratuitement les matchs de la bande de DD à la Coupe du monde. Imaginer les arabesques de Michael Olise sur un écran géant nous donne, déjà, presque des frissons.

🔴 Coupe du monde de football 2026 : prix des billets ➡️"On va prendre un certain nombre d'initiatives pendant cette Coupe du monde. Par exemple, on réfléchit à utiliser les réseaux de cinéma pour diffuser gratuitement nos matches", dit Philippe Diallo, président de la FFF pic.twitter.com/WcUWCvni7m — franceinfo (@franceinfo) May 22, 2026

Contrer les prix exorbitants des billets

Pour l’instant, ce ne sont que des discussions, mais il faut saluer l’initiative. Philippe Diallo a expliqué « être conscient de la difficulté pour certains, compte tenu des budgets à tenir » de se déplacer aux États-Unis. Il a également souligné que « le football et la Coupe du monde doivent rester populaires et donc accessibles à tous ».

En plus, quand c’est gratuit, c’est toujours meilleur.

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