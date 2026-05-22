Thomas Tuchel : Après la foudre, les explications

Place aux justifications. Alors que Thomas Tuchel a dévoilé une liste aussi surprenante qu’explosive, le technicien anglais a expliqué ses choix en conférence de presse. Concernant les absences notamment de Phil Foden et Cole Palmer, le patron allemand est revenu sur le vivier de meneurs de jeu dont dispose l’Angleterre et les choix importants qu’il a du réaliser pour ne pas superposer des joueurs du même poste : « Pour certains, c’était une question de positionnement, et il ne fallait pas aligner cinq numéros 10 et les faire jouer hors de leur poste. »

The boss on the tough decisions that had to be made ahead of announcing his #ThreeLions squad 💬 pic.twitter.com/Q0rvMKL9eb — England (@England) May 22, 2026

Le bon choix selon Thomas

Comme Didier Deschamps il y a quelques jours, Tuchel a reconnu qu’il y avait eu « des appels difficiles » a passer pour annoncer la non-convocation de certains joueurs pour la plus grande compétition internationale. Malgré cela, le technicien allemand a confiance en ses choix pour le Mondial : « Même si c’était douloureux, je pense que c’est la bonne chose pour l’Angleterre. » Tuchel se dit également « impatient de partir » en reconnaissant qu’« une fois les décisions prises, on y voit plus clair » et qu’il a « hâte d’être dans l’avion ».

Trop de n°10 dans cette team.

Plusieurs absents de marque dans la liste de Thomas Tuchel