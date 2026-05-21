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La liste de la Norvège pour la Coupe du monde, avec Haaland et Ødegaard

EL
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La liste de la Norvège pour la Coupe du monde, avec Haaland et Ødegaard

Devant, c’est du lourd. Adversaire de la France lors de la phase de poules de la Coupe du monde 2026, la Norvège a dévoilé sa liste, ce jeudi. Sans grosse surprise, les trois stars de la sélection sont bien là : l’inarrêtable Erling Haaland, le majestueux Martin Ødegaard et l’inclassable Alexander Sørloth.

Le sélectionneur Ståle Solbakken compte également sur les jeunes en devenir avec Antonio Nusa (21 ans) et Oscar Bobb (22 ans), mais pas sur le Toulousain Aron Dønnum. Ce dernier verra donc devant sa télé son pays affronter l’Irak, le Sénégal et les Bleus en juin prochain.

  La liste de la Norvège pour le Mondial :

→ Gardiens

Ørjan Nyland (Séville FC), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hambourg).

→ Défenseurs

Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjørn Heggem (Bologne), Leo Østigård (Genoa), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Møller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjørkan (Bodø-Glimt), Sondre Langås (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

→ Milieux de terrain

Martin Ødegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodø-Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Antonio Nusa (Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodø-Glimt), Thelo Aasgaard (Rangers), Morten Thorsby (Cremonese).

→ Attaquants

Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sørloth (Atlético), Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).

Elle est là, l’équipe surprise de l’été ?

Erling Haaland bientôt sur grand écran

EL

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