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L'état des pelouses ne s'améliore pas en Norvège

LB
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L'état des pelouses ne s'améliore pas en Norvège

C’est le printemps, vraiment ? Si la pelouse de l’Ullevaal Stadion à Oslo avait déjà fait parler d’elle fin mars lors de la rencontre entre la Norvège et la Suisse (0-0), elle est de nouveau au cœur de l’actualité alors que se présente la trêve internationale du côté des féminines.

La rencontre délocalisée au stade Åråsen

Alors qu’Ada Hegerberg et ses coéquipières s’apprêtent à défier par deux fois la Slovénie, la Fédération norvégienne a décidé de disputer la rencontre du 14 avril prochain au stade Åråsen, antre habituelle de Lillestrøm, en lieu et place de l’Ullevaal Stadion.

Un changement d’adresse à sept jours de la rencontre à cause d’une pelouse qui ne s’est pas améliorée, malgré les excuses d’Erling Haaland aux Suisses et l’appel du pied à Lise Klaveness, la présidente de la NFF. Dans son communiqué, la fédération norvégienne indique : « Le match contre la Slovénie est le troisième match de la Norvège dans les qualifications pour la Coupe du monde, et la NFF a accordé une importance décisive à la sécurité des joueuses, à leurs performances et à des conditions de compétition équitables. Le stade Åråsen est considéré comme offrant un cadre meilleur et plus sûr pour le déroulement du match. Tant l’UEFA que l’équipe adverse, la Slovénie, sont favorables à ce changement de lieu. »

SOS d’un jardinier en détresse.

Haaland s’excuse auprès des Suisses

LB

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