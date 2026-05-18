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La liste de l’Autriche pour la Coupe du monde sans Baidoo mais avec Alaba

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La liste de l’Autriche pour la Coupe du monde sans Baidoo mais avec Alaba

Un petit coup dur. L’Autriche a communiqué la liste des 26 joueurs retenus par Ralf Rangnick, son sélectionneur, pour participer à la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet). Samson Baidoo, le défenseur central du RC Lens, ne fait pas partie des heureux élus. Absent de janvier à avril en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, l’ancien joueur de Salzbourg a récemment rechuté et loupera même la finale de la Coupe de France entre Lens et Nice, le 22 mai.

Alaba et Danso dans le coup

Si l’actuel Lensois n’est pas convoqué, un autre ancien défenseur autrichien passé par les Sang et Or sera bien du voyage en Amérique du Nord : Kevin Danso, aujourd’hui à Tottenham. Das Team pourra aussi compter sur David Alaba (33 ans, 115 sélections) malgré son faible temps de jeu au Real Madrid.

D’autres joueurs importants de la sélection comme Marcel Sabitzer (Dortmund), Konrad Laimer (Bayern) et Marko Arnautović (Étoile rouge de Belgrade) prendront également part au Mondial. Les Autrichiens feront face à la Jordanie, à l’Argentine et à l’Algérie dans le groupe J au premier tour.

Tiens, revoilà l’Autriche en Coupe du monde pour la première fois depuis 1998.

Décès d’Alex Manninger, ancien gardien d’Arsenal et de la Juve

CT

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