Samson Baidoo et les bons conseils de Kevin Danso avant de rejoindre Lens

Il faut toujours écouter les anciens (même quand ils n’ont que 27 ans).

Arrivé récemment au RC Lens, Samson Baidoo s’est confié sur les raisons qui l’ont poussé à rejoindre le club artésien. Avant de signer, le défenseur autrichien a longuement échangé avec la direction et Kevin Danso. Son compatriote et modèle pour lui a également joué un rôle dans sa décision.

Un attaquant refoulé

« Kevin m’a parlé du club avec beaucoup d’enthousiasme, explique Baidoo. Il m’a dit que Lens est un endroit idéal pour grandir, autant comme joueur que comme homme. J’espère suivre une trajectoire similaire à la sienne. » Calme, puissant et rapide, le jeune défenseur se reconnaît d’ailleurs dans le style de jeu de Danso, qu’il considère « un peu comme un grand frère ».

Formé en Autriche, Baidoo n’a pas toujours évolué à ce poste. « Quand j’étais plus jeune, j’étais attaquant. À 14 ans, à Salzbourg, mon coach m’a replacé en défense centrale et j’ai tout de suite aimé ça », raconte-t-il. Aujourd’hui à Lens, il dit se sentir pleinement intégré et à l’aise dans l’axe de la défense. Entouré de joueurs expérimentés comme Jonathan Gradit et Malang Sarr, il estime que l’équilibre au sein de la ligne défensive est idéal.

Danso lui a-t-il appris à faire des longues touches ?

Ce qu’il faut retenir de la huitième journée de Ligue 1