Le RC Lens mise sur un nouveau défenseur autrichien

Sortez le pop-corn, il y a un nouvel épisode.

Le mercato simpsonesque du RC Lens continue avec la signature ce jeudi de Samson Baidoo. L’Autrichien de 21 ans quitte le RB Salzbourg contre 8 millions d’euros et s’engage avec les Sang et Or jusqu’en 2030. Une belle prise pour le club lensois, qui récupère un défenseur prometteur bénéficiant déjà d’une certaine expérience (117 matchs en professionnel, dont 16 en Ligue des champions).

Des tauliers à remplacer en défense

Baidoo sort d’une saison mitigée avec Salzbourg : 34e place en Ligue des champions et la pire défense de la compétition avec 27 buts encaissés d’une part, et la deuxième place du championnat autrichien de l’autre.

Un nouveau départ dans le nord de la France fera sûrement du bien à l’Autrichien, mais aussi au RC Lens, qui cherche à combler le vide laissé en défense par les départs d’Abdukodir Khusanov, Kevin Danso et Facundo Medina.

𝙻𝚎𝚜 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂 𝚏𝚘𝚗𝚝 𝚕𝚎𝚞𝚛 𝚖𝚎𝚛𝚌𝚊𝚝𝚘 📺 Épisode 4 : Un parcours qui donne des aiiiiles. 🪽 𝚂𝙰𝙼𝚂𝙾𝙽 𝙱𝙰𝙸𝙳𝙾𝙾 𝙴𝚂𝚃 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂. ✍#LesLensois pic.twitter.com/Is7NwGsUd7 — Racing Club de Lens (@RCLens) July 17, 2025

Bon sinon, on a beaucoup aimé l’easter egg de l’épisode sur François Bayrou.

