OM-Medina : folie à deux

Nouveau défenseur central de l’Olympique de Marseille, Facundo Medina va apporter sa fougue et son expérience sur la Canebière. Un profil plus que bienvenu pour les Phocéens, en grande difficulté dans ce secteur de jeu la saison dernière.

« On a été une équipe qui a pris beaucoup de buts pour être deuxième, même si on a compensé offensivement. Quand tu commences avec un coach au style de jeu tellement prédéterminé, c’est difficile de s’adapter pleinement. C’est notre obligation de lui donner les profils nécessaires pour jouer son jeu. Je suis d’accord, on ne l’a pas vu à 100 %, et c’est aussi notre faute de ne pas lui avoir donné tous les profils nécessaires. » La tirade est signée Pablo Longoria, au moment de faire le bilan de la saison écoulée, et de se projeter sur les besoins de son OM en défense centrale. Une priorité établie dès l’entame du mercato et dans laquelle s’inscrit la venue de Facundo Medina, négociée de longue date et officialisée ce mercredi. Un profil idéal pour combler les lacunes phocéennes et répondre aux besoins de Roberto De Zerbi.

𝐅𝐚𝐜𝐮𝐧𝐝𝐨 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐧𝐚 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥𝐞 𝐏𝐞𝐮𝐩𝐥𝐞 𝐁𝐥𝐞𝐮&𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜 🔵⚪️ Le défenseur argentin 🇦🇷 rejoint l’Olympique de Marseille en provenance du RC Lens 🔥 pic.twitter.com/XuzEVR5PLA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 2, 2025

Une bonne pioche pour les vice-champions de France, d’autant qu’en optant pour un prêt avec option d’achat, ils limitent nettement la prise de risque. Surtout pour un joueur qui connaît désormais parfaitement le championnat de France, après cinq saisons passées sous les couleurs de Lens. Un parcours qui l’a notamment vu arracher le nul pour les Sang et Or lors de son premier choc face aux Olympiens à Bollaert, en février 2021. « Ce que je connais de Marseille ? Les supporters ! Et après, je connais un peu de tout grâce à Leo (Balerdi) et Géro (Rulli). Ils m’ont expliqué un peu tout ici. C’est comme en Argentine. Pour moi, pour mon cœur, pour ma famille, vraiment c’est très important, et je suis trop content », confiait le principal intéressé dans la foulée de sa signature, tout heureux de rejoindre Balerdi, Rulli et le binational Neal Maupay en Provence. C’est d’ailleurs aux côtés du premier qu’il devrait former une charnière à même de satisfaire les exigences tactiques de son nouvel entraîneur.

Polyvalence, fougue et savoir-faire : le cocktail gagnant ?

Le tacticien italien pourrait d’ailleurs faire quelque peu évoluer le jeu de son nouveau joujou, certains lui prédisant un avenir dans le couloir gauche. Une polyvalence dont l’Argentin a fait preuve dans le Pas-de-Calais, et une idée qui n’effraie pas celui qui lui avait fait traverser l’Atlantique en 2020, Franck Haise. « Facundo a une grande faculté à passer d’une défense à quatre pour défendre, à trois pour sortir, ou inversement. Quoi que lui demande De Zerbi, ce ne sera pas un problème, a commenté celui qui officie désormais du côté de Nice dans les colonnes de La Provence. Je le considère d’abord comme un super relanceur, qui a la capacité de créer le surnombre depuis l’arrière, qui a aussi une vraie qualité de passe. »

Des qualités balle au pied couplées à un caractère qui devrait également apporter une bouffée d’oxygène à une arrière-garde trop souvent dépassée dans les grands événements la saison passée. Un homme qui a pour lui d’avoir déjà vécu les joutes de la Ligue des champions, que l’OM retrouvera à partir de septembre. « C’était un joueur avec de la personnalité balle au pied et une bonne grinta défensive, qui devait canaliser sa fougue, ses émotions, mais qui avait vraiment beaucoup d’atouts », poursuivait Haise dans le quotidien local. Avant de conclure : « Ils vont découvrir un mec exceptionnel, qui aime la compétition, et pas que le week-end. C’est un mec avec de la joie de vivre, qui aime déconner et gagner. » Et si, pour une fois, l’OM avait surtout profité de l’été pour s’offrir un grand défenseur ?

Serge Aurier préfère « ne pas manger » plutôt que de signer à l’OM