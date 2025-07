Lens annonce son nouveau gardien avec une parodie des Simpsons

On comprend mieux pourquoi Homer a le teint or.

Après une saison passée en prêt au Red Star, Robin Risser quitte définitivement Strasbourg en direction du RC Lens contre 3 millions d’euros. Le gardien international espoir de 20 ans – forfait pour l’Euro U21 – a été annoncé avec une vidéo parodique des Simpsons. Les Sang et Or reprennent le générique de la série culte en titrant « Les Lensois » à la place du nom de la célèbre famille américaine. 42 secondes d’animation pas dégueu. On salue la performance.

𝙻𝚎𝚜 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂 𝚏𝚘𝚗𝚝 𝚕𝚎𝚞𝚛 𝚖𝚎𝚛𝚌𝚊𝚝𝚘 📺 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 𝟏 : Gardien validé, surface protégée. 🧤 𝚁𝙾𝙱𝙸𝙽 𝚁𝙸𝚂𝚂𝙴𝚁 𝙴𝚂𝚃 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂. ✍#LesLensois pic.twitter.com/OEbGf6jWHb — Racing Club de Lens (@RCLens) July 4, 2025

L’annonce est visiblement la première d’une longue série, en témoigne la mention « Épisode 1 ».

On prépare le pop-corn pour la suite.

