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Un disciple de De Zerbi à la tête de la sélection ukrainienne

OC
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Un disciple de De Zerbi à la tête de la sélection ukrainienne

Andrea Maldera est enfin sur le devant de la scène. L’entraîneur italien de 55 ans est devenu ce lundi le nouveau sélectionneur de la sélection ukrainienne. Ancien adjoint de Roberto De Zerbi, qu’il a accompagné à Brighton et à l’OM, il officiera pour la première fois en tant qu’entraîneur principal.

Maldera ne débarque pas en terre inconnue puisqu’il a fait partie du staff de la légende nationale, Andriy Shevchenko, lors de son passage sur le banc de la Zbirna entre 2016 et 2021. Le technicien italien s’était même fait tatouer le drapeau ukrainien dans le dos après la qualification de la sélection pour l’Euro 2020.

Une génération dorée à faire briller

Le Ballon d’or 2004, aujourd’hui président de la fédération ukrainienne de football, a justifié son choix lors de la présentation de son nouveau sélectionneur ce lundi : « Maldera est un Italien avec une âme d’Ukrainien. Il a travaillé avec notre sélection durant cinq années. Il comprend comment faire évoluer la sélection. »

Le disciple de De Zerbi tentera de faire mieux que son prédécesseur, Serhiy Rebrov, remercié en avril après l’échec d’une qualification en Coupe du monde et une dernière place de son groupe à l’Euro 2024. Avec une génération qui compte dans ses rangs Ilya Zabarnyi, Artem Dovbyk, Viktor Tsygankov ou Georgiy Sudakov, Maldera tentera de renouer avec le Mondial, auquel l’unique participation de l’Ukraine remonte à 2006.

Il aura sûrement plus de chances qu’avec la sélection italienne.

Oui, il y a bien des consolantes pour les barrages de la zone Europe

OC

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