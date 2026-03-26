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La Suède et la Pologne se disputeront une place pour le Mondial

UL
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La Suède et la Pologne se disputeront une place pour le Mondial

La dernière marche est la plus haute. La Suède ou la Pologne verra le Mondial à la maison. Si ces deux nations se sont imposées lors de cette folle soirée de barrages, elles devront croiser le fer ce mardi (20h4) pour voir les États-Unis cet été.

Gyökeres porte la Suède

La Suède, 42e au classement FIFA, a vraiment changé depuis l’arrivée de Graham Potter, en octobre. Elle a dominé l’Ukraine (3-1) grâce à un triplé de Viktor Gyökeres, qui a montré tout son talent du pied droit, en contre-attaque et sur penalty. L’attaquant d’Arsenal espère emmener les Blågult au Mondial pour la première fois depuis 2018. Les Nordistes affronteront la Pologne, qui a renversé l’Albanie (2-1).

Si les inamovibles Robert Lewandowski et Piotr Zieliński ont marqué les deux buts des locaux, c’est l’entrée d’Oskar Pietuszewski qui a été déterminante pour que les voisins de l’Allemagne renversent l’Albanie (2-1). Sylvinho et les Aigles devront attendre quatre ans pour voir leur premier Mondial.

Ukraine 1-3 Suède

Buts : Ponomarenko (90e) pour les Ukrainiens // Gyökeres (6e, 51e et 73e) pour les Suédois 

Pologne 2-1 Albanie

Buts : Lewandowski (63e) et Zieliński (73e) pour les Polonais // Hoxha (42e) pour les Albanais. 

Notez bien ces noms : ils seront les héros des barrages européens

UL

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