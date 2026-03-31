- Mondial 2026
La composition des groupes du Mondial
La liste des invités est presque complète. Quatre nouvelles nations ont obtenu leur ticket pour la Coupe du monde 2026 ce mardi, et dix groupes sur douze sont désormais connus. La Tchéquie rejoint le Mexique, l’Afrique du Sud et la Corée du Sud dans un groupe A très homogène. La Bosnie-Herzégovine, qui a brisé les rêves de l’Italie, atterrit dans le groupe B, où elle croisera le fer avec le Canada, la Suisse et le Qatar. La Turquie aura quant à elle aussi toutes ses chances dans le groupe D, avec les États-Unis, le Paraguay et l’Australie.
La Suède, victorieuse de la Pologne, tombe quant à elle dans le groupe F, avec les Pays-Bas, le Japon et la Tunisie. Deux groupes attendent leur dernier qualifié : le I, celui de la France, qui sera fixée mercredi matin entre la Bolivie et l’Irak (coup d’envoi à 5h), et le K, celui du Portugal, qui attend de savoir qui de la Jamaïque ou de la République démocratique du Congo il affrontera le 17 juin à Houston.
Groupe A
Mexique
Afrique du Sud
Corée du Sud
Tchéquie
Groupe B
Canada
Bosnie-Herzégovine
Qatar
Suisse
Groupe C
Brésil
Maroc
Haïti
Écosse
Groupe D
États-Unis
Paraguay
Australie
Turquie
Groupe E
Allemagne
Curaçao
Côte d’Ivoire
Équateur
Groupe F
Pays-Bas
Japon
Suède
Tunisie
Groupe G
Belgique
Égypte
Iran
Nouvelle-Zélande
Groupe H
Espagne
Cap-Vert
Arabie saoudite
Uruguay
Groupe I
France
Sénégal
Bolivie ou Irak
Norvège
Groupe J
Argentine
Algérie
Autriche
Jordanie
Groupe K
Portugal
Jamaïque ou RD Congo
Ouzbékistan
Colombie
Groupe L
Angleterre
Croatie
Ghana
PanamaRevivez l'élimination italienne en Bosnie
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