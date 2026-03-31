La composition des groupes du Mondial

La liste des invités est presque complète. Quatre nouvelles nations ont obtenu leur ticket pour la Coupe du monde 2026 ce mardi, et dix groupes sur douze sont désormais connus. La Tchéquie rejoint le Mexique, l’Afrique du Sud et la Corée du Sud dans un groupe A très homogène. La Bosnie-Herzégovine, qui a brisé les rêves de l’Italie, atterrit dans le groupe B, où elle croisera le fer avec le Canada, la Suisse et le Qatar. La Turquie aura quant à elle aussi toutes ses chances dans le groupe D, avec les États-Unis, le Paraguay et l’Australie.

La Suède, victorieuse de la Pologne, tombe quant à elle dans le groupe F, avec les Pays-Bas, le Japon et la Tunisie. Deux groupes attendent leur dernier qualifié : le I, celui de la France, qui sera fixée mercredi matin entre la Bolivie et l’Irak (coup d’envoi à 5h), et le K, celui du Portugal, qui attend de savoir qui de la Jamaïque ou de la République démocratique du Congo il affrontera le 17 juin à Houston.

Groupe A

Mexique

Afrique du Sud

Corée du Sud

Tchéquie

Groupe B

Canada

Bosnie-Herzégovine

Qatar

Suisse

Groupe C

Brésil

Maroc

Haïti

Écosse

Groupe D

États-Unis

Paraguay

Australie

Turquie

Groupe E

Allemagne

Curaçao

Côte d’Ivoire

Équateur

Groupe F

Pays-Bas

Japon

Suède

Tunisie

Groupe G

Belgique

Égypte

Iran

Nouvelle-Zélande

Groupe H

Espagne

Cap-Vert

Arabie saoudite

Uruguay

Groupe I

France

Sénégal

Bolivie ou Irak

Norvège

Groupe J

Argentine

Algérie

Autriche

Jordanie

Groupe K

Portugal

Jamaïque ou RD Congo

Ouzbékistan

Colombie

Groupe L

Angleterre

Croatie

Ghana

Panama

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