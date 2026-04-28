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Ermedin Demirović tient parole : 800 litres de bière pour tout le stade de Stuttgart

EM
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Ermedin Demirović tient parole : 800 litres de bière pour tout le stade de Stuttgart

La bonne vieille tournée du patron ! Ermedin Demirović, l’attaquant du VfB Stuttgart, avait lancé une promesse avant le barrage entre la Bosnie-Herzégovine et l’Italie : « J’offre une bière à tout le stade de Stuttgart si on se qualifie pour le Mondial. » Pio Esposito et Bryan Cristante ont raté leurs tirs au but chez les Italiens, la Bosnie a décroché son billet, et le Bosnien s’est retrouvé face à ses responsabilités et à une ardoise qui doit être bien salée.

La promesse mousse encore

Après la qualif’, pas question de se défiler : « Un homme tient toujours parole. Ça va me coûter cher, mais je le ferai avec plaisir. » Dit, fait. À l’occasion de la Wasentag, une journée organisée par le club, Demirović a retroussé ses manches pour servir lui-même une partie des 800 litres de bière offerts aux supporters.

En tireuse, il est probablement moins à l’aise qu’en surface de réparation, mais l’intention y était. « C’était fait avec amour, j’espère que ça vous a plu », a-t-il glissé, pinte à la main.

Si jamais, l’Oktoberfest, c’est du 19 septembre au 4 octobre, Demirović !

Demirović va payer une tournée très, très chère après la qualif’ de la Bosnie

EM

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