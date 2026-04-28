Ermedin Demirović tient parole : 800 litres de bière pour tout le stade de Stuttgart

La bonne vieille tournée du patron ! Ermedin Demirović, l’attaquant du VfB Stuttgart, avait lancé une promesse avant le barrage entre la Bosnie-Herzégovine et l’Italie : « J’offre une bière à tout le stade de Stuttgart si on se qualifie pour le Mondial. » Pio Esposito et Bryan Cristante ont raté leurs tirs au but chez les Italiens, la Bosnie a décroché son billet, et le Bosnien s’est retrouvé face à ses responsabilités et à une ardoise qui doit être bien salée.

Beste Laune und ein eingelöstes Versprechen beim „weiß-roten Frühlingsfest“ Am Montagabend füllte sich das Festzelt „Beim BENZ – Das Hofbräu Zelt“ auf dem Stuttgarter Frühlingsfest einmal mehr mit zahlreichen VfB Fans – auch dank der „Einladung“ von Ermedin Demirovic. Mehr zum… pic.twitter.com/WA6WTJLBTq — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) April 27, 2026

La promesse mousse encore

Après la qualif’, pas question de se défiler : « Un homme tient toujours parole. Ça va me coûter cher, mais je le ferai avec plaisir. » Dit, fait. À l’occasion de la Wasentag, une journée organisée par le club, Demirović a retroussé ses manches pour servir lui-même une partie des 800 litres de bière offerts aux supporters.

Über eine Stunde und rund 800 Liter Freibier später ist Schluss.#Demirovic: „Das war mit Liebe, ich hoffe euch hat’s geschmeckt!“ Zum Abschluss läuft der schon jetzt beste Song der WM: I am from Bosnia, take me to America🎶#VfB https://t.co/pZABJfwd12 pic.twitter.com/IQQukHQ84L — Leon Potuzhek (@GermanDaggers) April 27, 2026

En tireuse, il est probablement moins à l’aise qu’en surface de réparation, mais l’intention y était. « C’était fait avec amour, j’espère que ça vous a plu », a-t-il glissé, pinte à la main.

Si jamais, l’Oktoberfest, c’est du 19 septembre au 4 octobre, Demirović !

Demirović va payer une tournée très, très chère après la qualif’ de la Bosnie