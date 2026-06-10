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Robert Pirès devient ambassadeur du FC Metz

MJ
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Robert Pirès devient ambassadeur du FC Metz

L’ambassadeur préféré de ton ambassadeur préféré. Robert Pirès devient le grand ambassadeur du FC Metz, comme l’a annoncé le club mosellan dans un communiqué. L’ancien international français connaît bien les lieux. Révélé sous les couleurs messines, qu’il a portées entre 1992 et 1998 avec 198 matchs disputés, Pirès avait ensuite quitté le club pour rejoindre l’Olympique de Marseille. Son attachement aux Grenats est tel que son jubilé sera organisé à Saint-Symphorien, le 6 octobre 2026.

Retour au bercail

L’ancien Gunner interviendra notamment auprès des jeunes de l’académie et du centre de formation, où évolue d’ailleurs son fils Théo. En même temps, les jeunes – demi-finalistes du championnat U19 – restent peut-être l’une des rares satisfactions du club, avec l’équipe de jardiniers bien sûr.

En espérant que cette expérience dure plus longtemps que Metz en Ligue 1.

Le FC Metz tient son nouveau coach

MJ

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