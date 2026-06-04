S’abonner au mag
  • France

Le classement des pelouses de Ligue 1 réserve de grandes surprises

TC
9 Réactions
Le classement des pelouses de Ligue 1 réserve de grandes surprises

À croire qu’il faut un  champ de patates pour se maintenir en Ligue 1. Comme chaque année, la LFP a annoncé le classement des billards de la Ligue 1. Petite surprise, le Paris Saint-Germain, leader la saison dernière, est hors du podium, trusté par trois équipes du bas de tableau. Cette année, ce sont les jardiniers niçois de l’Allianz Riviera qui ont le mieux travaillé (avant que leur travail ne soit salopé par les envahissements de terrain), juste devant ceux du FC Metz et de Nantes. Un trio qui se classe respectivement 16e, 17e et 18e du classement général. À croire que ce sont aussi les jardiniers qui jouent les matchs.

Lille, Rennes et Le Havre mauvais élèves

Dernier la saison dernière, Toulouse troque sa place de bonnet d’âne au Stade Océane du Havre pour cette édition 2025-2026. Juste au-dessus, le Stade rennais et le LOSC bouclent le classement. Une mauvaise pelouse qui n’est pas nouvelle pour les Lillois puisqu’ils avaient terminé 14e la saison dernière, mais qui est un peu plus surprenante pour les Bretons qui figuraient à la 9e place à la même période.

Pour ceux qui n’ont pas compris : ce n’est pas ça, ce qu’on appelle «perdre sur tapis vert ».

Cherki et Olise : pourquoi choisir ?

TC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.