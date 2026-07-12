S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Demies
  • France-Espagne

Le Premier ministre espagnol fustige les propos racistes de Mariano Rajoy

TB
19 Réactions
Le Premier ministre espagnol fustige les propos racistes de Mariano Rajoy

On vous rassure, le football n’a rien de politique. Alors que l’ancien Premier ministre espagnol Mariano Rajoy s’est fendu d’une sortie raciste envers l’équipe de France ces dernières heures, son successeur actuellement en poste lui a répondu sur X. « Il y en a qui mesurent encore l’appartenance par le nom de famille, le lieu de naissance ou la couleur de peau. D’autres la mesurent par l’attachement à un pays et la volonté d’y contribuer. En jouant au football. En prenant soin de nos aînés. Ou en ouvrant des commerces », a ainsi écrit Pedro Sánchez dans un message accompagné d’un lien vers la sortie de Rajoy.

Embed x.com

Aucun doute donc concernant la cible derrière ces propos. « L’Espagne est à ceux qui l’aiment et la font vivre. Pas à ceux qui la déshonorent par des déclarations xénophobes, poursuit-il. France, on se retrouve en demi-finales. Que le meilleur gagne et que le racisme perde. »

Ce serait la plus grande des victoires.

Pourquoi l’Espagne est la bête noire de la France ces dernières années ?

TB

Commentaires

Les membres ont posté 19 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Ils arrivent méchants
  • Mondial 2026
  • Quarts
  • France-Maroc (2-0)
Ils arrivent méchants

Ils arrivent méchants

Ils arrivent méchants

Boutique SO - Livres

Livre "Zidane : roulette, tonsure et première étoile"

à partir de 29.90€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.