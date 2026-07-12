Les Suisses ne comprennent pas l’expulsion de Breel Embolo

Il ne fallait pas sauter. À l’issue de leur élimination face à l’Argentine (3-1), plusieurs joueurs suisses ont fait part de leur incompréhension après l’expulsion de Breel Embolo à la 72e minute.

Une décision pourtant justifiée

L’arbitrage de João Pinheiro et de la VAR s’est ainsi retrouvé dans l’œil du cyclone helvète après le coup de sifflet final. « C’est juste catastrophique, je ne sais pas ce que cet arbitre a fait, là. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi ils l’appellent pour une situation comme celle-là », a notamment maugréé Fabian Rieder en zone mixte. En conférence de presse, Murat Yakın s’est lui étonné de la sanction initiale donnée à Leandro Paredes : « Il n’y avait aucune raison de donner ce carton jaune, je ne comprends pas, c’était une situation inoffensive. Je ne comprends pas que cette décision ait été prise et que finalement, notre joueur ait été exclu ». Le sélectionneur helvète a en revanche refusé de parler de favoritisme envers l’Albiceleste : « Je ne dirais pas qu’ils ont été favorisés. Nous avons eu un match correct et ouvert. Les deux équipes ont joué au football et, malheureusement, nous ne sommes pas sortis vainqueurs aujourd’hui. C’est très clair : je pense que le football n’en est pas sorti gagnant. »

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Le deuxième carton jaune reçu pour Embolo semble parfaitement justifié. Leandro Paredes n’a commis aucune faute sur le joueur du Stade rennais qui a simulé une chute. Alerté par la VAR, l’arbitre de la rencontre a ainsi annulé le carton jaune donné à Paredes pour le distribuer à Embolo qui avait déjà été averti plus tôt dans la rencontre et qui a donc écopé d’un carton rouge, laissant ses coéquipiers en infériorité numérique jusqu’à la fin de la prolongation.

Erreur de jeunesse.

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