Une pépite française transférée à Coventry

Petit bonbon avant le repas. Après avoir découvert la Premier League sous les couleurs de Burnley, Loum Tchaouna change de crèmerie. L’international espoirs français (10 sélections, 1 but) a signé chez le promu Coventry City. L’ancien ailier des Hornets a paraphé un contrat de cinq saisons avec le vainqueur de la Championship la saison dernière.

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Lampard comme entraîneur

Le jeune joueur de 22 ans sera dirigé par Frank Lampard, au club depuis 2024, qui commence enfin à faire ses preuves après des débuts compliqués en tant qu’entraîneur à Derby County, Chelsea ou encore Everton. Formé à Strasbourg et à Rennes, Tchaouna a inscrit 3 buts et délivré 1 passe décisive en 32 rencontres pour ses débuts dans le championnat anglais.

« Je vais apporter mon énergie, ma détermination et mon leadership à l’équipe, a déclaré l’ailier qui s’est fait connaître en Italie. J’ai joué en Ligue 1, en Serie A et maintenant en Premier League, le meilleur championnat du monde, donc j’ai beaucoup d’expérience pour mon jeune âge. »

À suivre.

Non, Mikel Arteta n’est pas l’entraîneur de l’année en Angleterre