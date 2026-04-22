Frank Lampard remporte un trophée

Frank Lampard à huile. 25 ans plus tard, Coventry City est de retour en Premier League. Ce mardi, sur leur pelouse du Coventry Building Society Arena (qu’il faudrait renommer Frank Lampard), les SkyBlues ont officialisé leur titre de champion de Championship. Ils ont battu Portsmouth (5-1). L’ancien entraîneur de Chelsea glane aussi le titre d’entraîneur de la saison en Championship. La ville voisine de Birmingham (jumelée à Saint-Étienne), qui avait disputé des barrages d’accession en Premier League en 2023, était encore en League Two en 2017-2018.

Encore deux matchs à jouer

Millwall, Ipswich Town, Southampton, Middlesbrough, Wrexham et dans une moindre mesure Derby County sont encore en course pour la montée en Premier League, alors qu’il reste encore au moins deux matchs à jouer pour les 24 équipes de ce foutoir. Vers un duel Ed Sheeran – Ryan Reynolds à Wembley ?

Leicester, de son côté, descend en League One, dix ans après son titre en Premier League.

Frank Lampard célébré en Angleterre