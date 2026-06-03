Un nouveau club de Ligue 1 va changer de coach

Attention, grosse cote sur le marché ! Après Pierre Sage, voilà un autre entraîneur qui va quitter le navire. Alexandre Dujeux va en effet partir d’Angers, comme le club l’a annoncé dans un communiqué officiel.

Du jeu par Dujeux

Le maintien en poche et auréolé une belle 13e place malgré des moyens très limités, le désormais ex-coach angevin a pour lui d’avoir cherché à proposer beaucoup de jeu malgré un contexte qui ne s’y prêtait pas toujours et devrait intéresser plus d’une écurie de plus gros calibre.

Angers SCO annonce le départ d’Alexandre Dujeux, qui a fait part à la direction de son souhait de mettre un terme à sa mission à la tête de l’équipe professionnelle. Le Club souhaite à Alexandre Dujeux pleine réussite dans la poursuite de sa carrière professionnelle 🤝 👉… pic.twitter.com/LmJZXlu9cY — Angers SCO (@AngersSCO) June 3, 2026

Dans son communiqué, le SCO a tenu à souhaiter au technicien une « pleine réussite dans la poursuite de sa carrière professionnelle » et a surtout précisé que c’est l’intéressé lui-même qui avait souhaiter mettre un terme à sa collaboration dans l’Anjou.

De son côté, Dujeux a eu quelques mots pour le club dans son ensemble : « Je quitte aujourd’hui le Club avec beaucoup de gratitude et de fierté. Angers SCO occupera toujours une place particulière dans mon parcours. Je souhaite au Club, le meilleur pour l’avenir. »

Les prétendants vont faire la queue !

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