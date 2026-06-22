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Les Portugais imaginent un onze sans Cristiano Ronaldo

MJ
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Les Portugais imaginent un onze sans Cristiano Ronaldo

Il y a quelques années, proposer un Portugal sans Cristiano Ronaldo, c’était presque un blasphème. En 2026, c’est devenu un sujet de sondage. Après le nul décevant de la Seleção face à la RD Congo (1-1), les supporters portugais sont de plus en plus nombreux à réclamer un onze sans CR7 contre l’Ouzbékistan.

Selon un sondage réalisé par A Bola, les lecteurs du quotidien portugais préfèrent voir Gonçalo Ramos débuter en pointe plutôt que Cristiano Ronaldo. Le capitaine portugais, très critiqué après sa prestation face aux Congolais, brille donc surtout par son absence dans l’équipe idéale des supporters.

Roberto Martínez sous pression

La rédaction d’A Bola a elle aussi choisi de ne pas placer Ronaldo dans son onze de départ, préférant associer Gonçalo Ramos et João Félix devant. Une décision symbolique, alors que Roberto Martínez continue, lui, de défendre son capitaine et son statut de meilleur buteur de l’histoire du football mondial.

Mettre CR7 sur le banc, il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes.

Un nouveau joueur portugais cyberharcelé après avoir parlé de Cristiano Ronaldo

MJ

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