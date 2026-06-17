Le Portugal accroché par le Congo

Comme l’Espagne et le Brésil, le Portugal concède un match nul pour sa première rencontre dans cette Coupe du monde 2026. Pourtant dominateurs dans tous les secteurs du jeu face à la République démocratique du Congo (1-1), les hommes de Roberto Martínez n’ont jamais su être tranchants, à l’image de Cristiano Ronaldo, pour espérer mieux.

Portugal 1-1 RD Congo

Buts : J. Neves (5e) pour les Portugais // Wissa (45e+5) pour les Congolais

52 ans d’attente, ça valait bien un point amplement mérité face à un cador. La République démocratique du Congo a contraint le Portugal à partager les points (1-1), affirmant qu’elle ne se contenterait pas d’un rôle de figurant pour ce retour aux affaires. Contrairement à son rival éternel Lionel Messi, qui a écrasé à lui tout seul l’Algérie avec un magnifique triplé, Cristiano Ronaldo ne s’est jamais montré en mesure de porter sa sélection dans cette rencontre, que la Seleção aurait même pu perdre.

Un départ fracassant, et c’est tout

Tout commence pourtant parfaitement pour les hommes de Roberto Martínez. Sur la première vraie opportunité du Portugal, João Neves, trouvé par un centre de Pedro Neto, saute plus haut que son adversaire malgré son 1,74 m et place une tête décroisée imparable pour Lionel Mpasi (1-0, 5e). Sonnés d’entrée et privés de ballon, les Léopards réagissent timidement mais peinent à se montrer dangereux dans les 20 derniers mètres. Alors que l’on se dirige vers la fin du premier acte, Yoane Wissa, laissé totalement seul vers le point de penalty, remet les deux équipes à égalité d’une superbe tête sur un service trois étoiles d’Arthur Masuaku (1-1, 45e+5).

CR7, tout sauf brillant

Toujours aussi dominants, les Portugais poussent, et pensent avoir fait le plus dur quand João Cancelo fait trembler les filets à la suite d’une magnifique reprise de volée acrobatique, mais le quatrième arbitre signale une position de hors-jeu (55e). Les supporters portugais n’ont pas fini de frissonner puisque quelques secondes plus tard, Cédric Bakambu se débarrasse de Bruno Fernandes avant que son tir ne s’écrase sur le poteau (57e).

Avec difficulté, les Portugais percent le bloc congolais quand l’entrant Francisco Conceição (très nerveux) centre en direction du très discret CR7, qui dispute sa sixième Coupe du monde, mais ce dernier ne parvient pas à cadrer sa frappe du droit. À force de ronronner et de ne pas se montrer tranchante, l’équipe de Roberto Martínez se fait peur et il faut une intervention cruciale de Tomas Araújo pour empêcher Bakambu de se retrouver seul face à Diogo Costa (74e). Les entrées de Rafael Leão et Gonçalo Ramos ne changeront rien, le score n’évoluera pas. Le Portugal peut s’inquiéter, malgré la possession, la Seleção a frappé et cadré moins de tirs que la RDC (7 pour 1 cadré contre 8 pour 2 cadrés) qui aurait même pu aller chercher les trois points. Tant pis : dans le quartier de Château-Rouge à Paris, la communauté congolaise fait déjà la fête.

Portugal (4-2-3-1) : Costa – Mendes (Semedo, 72e), Veiga, Araújo, Cancelo – Vitinha (Ramos, 83e), João Neves – Neto (Leão, 71e), Fernandes, Silva (Conceição, 46e) – Cristiano Ronaldo. Sélectionneur : Roberto Martínez.

RD Congo (5-3-2) : Mpasi – Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku (J. Kayembe, 74e) Wan-Bissaka (Kalulu, 85e), E. Kayembe (Pickel, 74e), Moutoussamy, Mukau (Sadiki, 57e) – Bakambu (Banza, 85e), Wissa. Sélectionneur : Sébastien Desabre