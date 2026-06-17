Encore un record pour CR7

C’est dans les vieux pots… En étant titularisé avec le Portugal face à la République démocratique du Congo du haut de ses 41 ans et 132 jours, Cristiano Ronaldo est devenu le joueur de champ le plus âgé à démarrer un match dans l’histoire de la Coupe du monde.

Et ce n’est pas tout. Le capitaine de la Seleção a également rejoint son rival éternel Lionel Messi, auteur d’un triplé retentissant face à l’Algérie (3-0), dans le cercle fermé des joueurs ayant disputé six Mondiaux. Depuis 2006, l’actuel attaquant d’Al-Nassr a participé à l’intégralité des éditions de la Coupe du monde.

8 buts à son actif

Un autre record risque en revanche d’être bien plus compliqué à chercher pour CR7 : le record de buts dans la compétition. Alors qu’il a inscrit 143 buts en 229 sélections, le meilleur buteur de l’histoire du Portugal n’a claqué que 8 pions en 22 matchs de CDM.

Ce total le relègue à 7 longueurs de Miroslav Klose, co-recordman avec Lionel Messi, tous deux auteurs de 16 buts dans cette compétition. S’il n’a pas assuré que c’était son dernier Mondial, Cristiano Ronaldo devrait être sacrément décisif pour faire tomber ce record mythique. Même si avec CR7, on ne sait jamais.

D’autant que le prochain est en partie à la maison.

Revivez Portugal - RD Congo (1-1)