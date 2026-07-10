- International
- Portugal
Le Portugal nomme le remplaçant de Roberto Martínez
Le Portugal n’aura pas mis longtemps à tourner la page Roberto Martínez. Deux jours après l’élimination contre l’Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du monde (0-1), la Fédération portugaise a officialisé l’arrivée de Jorge Jesus à la tête de la Seleção.
À 71 ans, l’ancien entraîneur de Benfica récupère donc une équipe encore sonnée, mais avec déjà l’Euro 2028 et surtout le Mondial 2030 à domicile dans le viseur. Pas vraiment le temps de faire une sieste.
Retrouvailles avec Cristiano Ronaldo
Libre depuis la fin de son aventure à Al-Nassr, Jorge Jesus connaît déjà une partie du vestiaire pour avoir dirigé Cristiano Ronaldo et João Félix en Arabie saoudite, où il a remporté le championnat. Il aura désormais la mission de relancer une sélection qui vient encore de quitter un Mondial beaucoup trop tôt.
Et c’est reparti pour quatre ans de Cricri !« Il ne sera jamais un problème » : Jorge Jesus caresse Cristiano Ronaldo dans le sens du poil
MJ