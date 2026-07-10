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Le Portugal nomme le remplaçant de Roberto Martínez

MJ
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Le Portugal nomme le remplaçant de Roberto Martínez

Le Portugal n’aura pas mis longtemps à tourner la page Roberto Martínez. Deux jours après l’élimination contre l’Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du monde (0-1), la Fédération portugaise a officialisé l’arrivée de Jorge Jesus à la tête de la Seleção.

À 71 ans, l’ancien entraîneur de Benfica récupère donc une équipe encore sonnée, mais avec déjà l’Euro 2028 et surtout le Mondial 2030 à domicile dans le viseur. Pas vraiment le temps de faire une sieste.

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Retrouvailles avec Cristiano Ronaldo

Libre depuis la fin de son aventure à Al-Nassr, Jorge Jesus connaît déjà une partie du vestiaire pour avoir dirigé Cristiano Ronaldo et João Félix en Arabie saoudite, où il a remporté le championnat. Il aura désormais la mission de relancer une sélection qui vient encore de quitter un Mondial beaucoup trop tôt.

Et c’est reparti pour quatre ans de Cricri !

« Il ne sera jamais un problème » : Jorge Jesus caresse Cristiano Ronaldo dans le sens du poil

MJ

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