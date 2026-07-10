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La France compte désormais autant de victoires que l’Italie en Coupe du monde

VM
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La France compte désormais autant de victoires que l’Italie en Coupe du monde

À ce rythme-là, il ne va plus rester grand-chose aux Italiens… Forte de sa belle performance face au Maroc (2-0) en quarts de finale du Mondial 2026, l’équipe de France a signé son sixième succès en autant de rencontres depuis le coup d’envoi de ce Mondial 2026. Mais les Bleus ont surtout égalé l’Italie et intégré un joli carré magique.

Autant de victoires que l’Italie

La France compte désormais dans son histoire autant de victoires en Coupe du monde que l’Italie (45). Pour rappel, le dernier succès de la Nazionale remonte au Mondial 2014 face à l’Angleterre (2-1). Seuls le Brésil (79 victoires), l’Allemagne (70) et l’Argentine (52) présentent un meilleur bilan statistique que la sélection tricolore. Chiffre encore plus marquant et délirant : parmi les 45 triomphes français dans un Mondial, Didier Deschamps en compte à lui seul 20 en tant que sélectionneur.

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Merci aux Italiens d’avoir réduit aussi drastiquement la cadence.

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VM

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