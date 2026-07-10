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Le taux de réussite des penalties est le plus bas depuis au moins 60 ans

UL
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Le taux de réussite des penalties est le plus bas depuis au moins 60 ans

Ce n’est pas pour autant qu’il faut en rater d’autres. 65 %. Voici le (maigre) taux de réussite des tireurs de penalty de cette Coupe du monde 2026. Sur les 60 penalties tentés lors de ce Mondial, 21 ont été manqués. En temps normal, quatre penalties sur cinq sont marqués.

Un record depuis 1966

Aucune édition de Coupe du monde n’avait été aussi peu prolifique en penos, en tous cas depuis 60 ans qu’Opta recense cette statistique. Et pourtant, les gardiens sont aujourd’hui sommés de quitter leur ligne de but après le départ du ballon, ce qui donne l’avantage au frappeur.

Alors, comment expliquer ces échecs ? L’enjeu, bien sûr et donc la pression qui accompagne le tireur, mais aussi les temps de vérification de l’arbitrage vidéo, qui peuvent perturber la préparation mentale des frappeurs. Sur cette question, de plus en plus de sélections font appel à un coéquipier, chargé de conserver la balle pour que le tireur se prépare. Après son échec lors de France-Maroc (2-0), Kylian Mbappé a expliqué qu’Ousmane Dembélé était chargé d’effectuer ce qu’il a appelé une « transition ». Des esprits taquins, notamment au sein de cette rédaction, pointeront enfin du doigt les courses d’élan loufoques de certains tireurs.

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Manuel Akanji, Davinson Sanchez, Kylian Mbappé et les autres peuvent se rassurer : ils ne sont pas seuls.

L'équipe de France fait peur aux médias du monde entier

UL

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